Zahlreiche Menschen haben am Sonntagabend in Hamburg den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gefeiert, der nach Angaben der Wahlbehörde die Stichwahl gewonnen hat. In der Stadt waren an mehreren Stellen Autokorsos unterwegs. Mit türkischen Fahnen geschmückte Autos fuhren durch die Viertel.