Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Waren importiert und auch ausgeführt. So wurden Waren im Wert von 38,1 Milliarden Euro importiert, was einem Plus von 37,8 Prozent gegenüber 2021 entspricht, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Exportiert wurden Waren im Wert von 28,3 Milliarden Euro (plus 23,2 Prozent). Es seien damit neue, nicht preisbereinigte Höchststände erreicht worden.