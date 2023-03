Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stadtreinigung und der Hamburgischen Staatsoper haben am Samstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an einer Kundgebung teilgenommen. Der Warnstreik in Hamburg sei gut angelaufen, sagte ein Verdi-Sprecher am Samstag. "Die Recyclinghöfe sind zu, die Abfalleimer in Hamburg sind voll."

Auch Theaterbesucher bekommen den Warnstreik zu spüren. Die für Sonntag geplante Premiere "Il trittico" in der Hamburger Staatsoper fällt aus, wie die Oper am Freitag mitteilte. Stattdessen soll die Vorstellung am kommenden Mittwoch als Premiere fungieren.

Noch bis einschließlich Sonntag hat Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.