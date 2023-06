Der erst kürzlich nach vielen Jahren wieder für das Baden freigegebene Eichbaumsee in Hamburg-Allermöhe ist erneut gesperrt worden. Grund sei die Entstehung von Blaualgen im See, die giftige Stoffe bilden könnten, teilte das Bezirksamt Bergedorf am Dienstag mit. Der Wert liege über der Alarmstufe des Umweltbundesamtes, deswegen sei ein Badeverbot nötig. Es dürfen auch keine Hunde mehr ins Wasser oder dieses trinken.