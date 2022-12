Mit ihrer Steuerfrau Tina Lutz gewann Susann "Sanni" Beucke (l.) 2021 im 49erFX Olympia-Silber in Japan. Foto

Susann Beucke wird die 14. Auflage des Ocean Race als einzige deutsche Seglerin bestreiten. Die 31-Jährige aus Strande unterschrieb beim Schweizer Team Holcim-PRB.

Seglerin Susann Beucke steht vor ihrer Premiere beim bekanntesten Mannschaftsrennen um die Welt. Ein Jahr nach ihrem Umstieg vom olympischen in den Seesegelsport hat die Silbermedaillen-Gewinnerin von Tokio beim Schweizer Segelrennstall Holcim-PRB unterschrieben und steht im Team für das Ocean Race. Holcim-PRB teilte seine Auswahl für die prestigeträchtige Segelregatta am Dienstag über Twitter mit. Rennauftakt ist am 15. Januar mit der ersten Etappe im spanischen Alicante.

"Für mich geht ein Lebenstraum in Erfüllung", sagte die 31-Jährige aus Strande und erinnerte an den ersten und bislang einzigen deutschen Ocean-Race-Sieg der "Illbruck" 2001/2002: "Ich habe sie mit meiner Familie auf dem Wasser begleitet. 300.000 Menschen waren damals dabei. Es war unglaublich", sagte Beucke. "Ich war neun Jahre alt. Seitdem habe ich den Traum, selbst beim Ocean Race mitzusegeln. Nun geht es bald los. Das fühlt sich fantastisch an."

Neben Beucke verpflichtete der Holcim-PRB-Skipper Kevin Escoffier die erfahrene dreimalige Weltumseglerin Abby Ehler aus Großbritannien. Die erstmals im Rennen um die Welt startenden Jachten vom Typ Imoca werden von vierköpfigen Teams gesegelt. Mindestens ein Crew-Mitglied muss weiblich sein. In allen Teams werden Männer und Frauen über die insgesamt sieben Etappen rotieren. Die in der Übergangsphase zu den neuen Booten kleine Flotte von fünf Imocas startet am 15. Januar vor Alicante in den Meeresmarathon über rund 60.000 Kilometer.

Beucke ist die einzige, aber nicht die erste deutsche Seglerin in der 50-jährigen Ocean-Race-Geschichte: Im Ocean Race 1981/1982, das damals "Whitbread Round the World Race" genannt wurde, waren Gisela Bunck und Anke Schulz Teil der Crew auf "Walross 3". Die Seglerinnen vom Akademischen Segler-Verein Berlin absolvierten damals die vierte Etappe von Mar del Plata in Argentinien über den Atlantik ins britische Portsmouth.

