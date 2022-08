Beim Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Wedel (Kreis Pinneberg) ist nach Einschätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstanden. Mehrere Anwohner hatten Dienstagnacht Rauch im dreistöckigen Gebäude bemerkt und den Notruf gewählt. Der gesamte Dachstuhl hatte gebrannt und musste vom Technischen Hilfswerk abgesichert werden, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.