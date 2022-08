Der Start in den Mittwoch ist in Norddeutschland teilweise neblig. Zum Vormittag wird es sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Temperaturen steigen in Hamburg bis Lübeck auf 30 Grad und in Nordfriesland auf 27 Grad. Zum Nachmittag kommen Wolken von der Nordsee her und bringen teils Regen und Gewitter mit. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf 16 bis 19 Grad bei Schauern und Gewittern.