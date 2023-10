Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist der Freitagabend ausgelöste Katastrophenalarm am Samstagmittag wieder aufgehoben worden. Das gab der Kreisfeuerwehrverband bekannt. Am Abend war dort das Hochwasser der Ostsee an mehreren Orten über die Ufer getreten. 450 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um Sandsäcke zu füllen und zu verteilen. Durch die Auslösung des Katastrophenalarms für die Bereiche Stadt Eckernförde und Amt Schlei-Ostsee könnten die Einsatzkräfte unter anderem besser koordiniert werden.