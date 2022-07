Die Kliniken in Schleswig-Holstein haben sich auf Hitzepatienten eingestellt. Bisher sei aber noch nicht von einem größeren Aufkommen berichtet worden, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft des Landes, Patrick Reimund, am Mittwoch. Oft gehe es in solchen Fällen um dehydrierte ältere Menschen. Da die Hitze bereits am Donnerstag wieder vorüber sein soll, gehen nach Reimunds Angaben alle davon aus, dass das in einem überschaubaren Rahmen bleibt.