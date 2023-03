Wegen Glätte ist es im südlichen Schleswig-Holstein in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der A24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlug sich ein Auto, dabei wurde eine Person leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei Lübeck am Dienstagmorgen sagte.

Wegen Glätte ist es im südlichen Schleswig-Holstein in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Unfällen gekommen. Auf der A24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) überschlug sich ein Auto, dabei wurde eine Person leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei Lübeck am Dienstagmorgen sagte.

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich auf der A1 bei Lübeck. Ein Auto rutschte in einen Graben, ein anderes Auto geriet ins Schleudern und kam ebenfalls von der Fahrbahn ab. Dabei sei glücklicherweise niemand verletzt worden, hieß es weiter. In Stockelsdorf bei Lübeck (Kreis Ostholstein) verletzte sich nach den Angaben ein Fahrradfahrer am frühen Morgen bei einem Glätteunfall an der Hand.