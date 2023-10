Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaftes Wetter bei 9 bis 13 Grad. Gebietsweise wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Sonne, Wolken und Schauer ab. In der Nacht zum Dienstag soll der gelegentliche Regen andauern und es kann zu Nebel kommen. Es ist außerdem bei knapp minus ein Grad möglich, dass sich leichter Frost entwickelt. Im Laufe des Dienstages löst sich der Nebel größtenteils wieder auf. Vereinzelt sich Schauer bei knapp 13 Grad möglich.