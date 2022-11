Das Wochenende in Schleswig-Holstein und Hamburg wird nebelig. Am Samstag und Sonntag ist nachts und früh morgens laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitestgehend mit Nebel zu rechnen. Dieser soll im Laufe des Vormittags aufklaren. Der Himmel bleibt bewölkt, nur am Sonntagvormittag kann es freundlicher werden. Etwas Regen ist vor allem an der Nordsee zu erwarten, besonders am Sonntagabend. Am Samstag liegt die Höchsttemperatur bei zehn Grad auf Sylt, am Sonntag werden es maximal sieben Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Sonntag an den Küsten auch frisch aus Richtung Süden.