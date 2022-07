Schon am Vormittag über 30 Grad: Der Norden hat am Mittwoch mächtig geschwitzt. Am Nachmittag reichte es dann sogar für einen neuen Temperaturrekord.

Volle Strände, Badewasser im Meer über 20 Grad, unter der Hitze stöhnende Menschen - Schleswig-Holstein hat zwei außergewöhnlich heiße Tage erlebt. Der Mittwoch war der bisher heißeste Tag in diesem Jahr. In Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg) gab es einen neuen Höchstwert. Es wurden 39,1 Grad im Schatten gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. So warm war es noch nie im Land zwischen den Meeren. "Das ist ein neuer vorläufiger Landesrekord", sagte Meteorologin Julia Schmidt. Eine endgültige Bilanz gab es aber noch nicht, möglicherweise könnte auch ein noch etwas höherer Wert erreicht worden sein. Das bisherige Allzeithoch für Schleswig-Holstein waren 38,0 Grad im August 1992 in Lübeck-Blankensee.