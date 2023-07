Durchwachsenes Wetter erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg am Freitag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vereinzelt mit Gewittern, die Windböen und kräftigen Regen mit sich bringen. Im Tagesverlauf bleibt es bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad stark bewölkt. In der Nacht kühlt es dann auf bis zu 14 Grad ab und der Regen lässt etwas nach.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter mit einem Mix aus Wolken, Schauern und Gewittern wechselhaft. Am Samstag werden bis zu 22 und am Sonntag bis zu 21 Grad erreicht.

