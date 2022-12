Ein Sturmtief über dem Nordatlantik sorgt weiterhin für Nässe und milde Temperaturen in Schleswig-Holstein und Hamburg. So ist laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mit Regen im Land zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad bleibt der Himmel bedeckt. Der Wind weht mäßig im Landesinneren, an den Küsten stärker aus Süden und Südwest. Auf den Inseln sind tagsüber Sturmböen bis zu Windstärke acht zu erwarten. Wolken und Niederschlag bleiben nachts bei Tiefstwerten bis zu vier Grad beständig.