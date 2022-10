Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Dienstag ein regenfreier Tag. Dabei wechseln sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Sonne und Wolken ab und schwacher bis mäßiger Wind weht. Am Meer wird er teils frischer und böiger, anfangs kommt er aus Südwest, später aus West bis Nordwest. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen 18 Grad in Hamburg und 16 Grad in Flensburg. In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu örtlichem Nebel und bleibt ansonsten teils wolkig oder klar bei kühlen Temperaturen von bis zu 4 Grad im Binnenland und um die 10 Grad an der Küste.