Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Sonntag ein milder und durchwachsener Tag. Ab Mittags regnet es, es lockert sich dann von der Nordsee her auf, im weiteren Tagesverlauf kommt es noch zu gelegentlichen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen dabei bei milden Höchstwerten von neun Grad Celsius in Flensburg und bis zu elf Grad in Hamburg. Der Wind weht am Sonntag schwach bis mäßig, allein auf den Nordseeinseln kann es auch noch am Montag zu vereinzelten Windböen der Stärke sieben kommen. In der Nacht zu Montag ziehen Wolken auf und es regnet erneut. Die Temperaturen sinken dabei auf um die fünf Grad, wie es weiter hieß.

Die Woche beginnt den Angaben zufolge in Hamburg und Schleswig-Holstein weitgehend stark bewölkt und regnerisch. Bei milden acht Grad weht der Wind weiter mäßig, an der Nordsee auch frisch. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch, wobei es sich auf sechs bis vier Grad abkühlt.

Prognose des DWD