In Hamburg und Schleswig-Holstein werden in den kommenden Tagen Schneeschauer, Glätte und Frost erwartet. Am Donnerstag kommt es am Vormittag zu Regen, im Osten teils zu Schnee und Schneeregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei um die fünf Grad. Es weht mäßiger, an der Küste frischer bis starker Wind. In der Nacht zum Freitag kommt es laut der Vorhersage zu Schneeschauern oder Schneeregen und es wird streckenweise glatt. Die Temperaturen liegen bei minus zwei bis plus ein Grad.

In Hamburg und Schleswig-Holstein werden in den kommenden Tagen Schneeschauer, Glätte und Frost erwartet. Am Donnerstag kommt es am Vormittag zu Regen, im Osten teils zu Schnee und Schneeregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei um die fünf Grad. Es weht mäßiger, an der Küste frischer bis starker Wind. In der Nacht zum Freitag kommt es laut der Vorhersage zu Schneeschauern oder Schneeregen und es wird streckenweise glatt. Die Temperaturen liegen bei minus zwei bis plus ein Grad.

Am Freitag bleibt es wolkig, besonders an der Küste rechnen die Meteorologen mit Schauern, teils mit Schnee und Graupel. Die Höchsttemperaturen liegen bei um die zwei Grad. Es weht schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind.

Infos Deutscher Wetterdienst