In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es in den nächsten Tagen frostig und es gibt Schneeschauer. Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch fällt gebietsweise Schnee, die Temperaturen liegen zwischen minus drei und minus fünf Grad.