Am Wochenende wird es heiß und trocken im Norden des Landes. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Samstag sollen in Hamburg zum Start des Wochenende Höchstwerte um die 30 Grad erreicht werden. Regen oder starker Wind wird nicht erwartet. In der Nacht zum Sonntag kühlen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad ab. Für den Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst auf Sylt Temperaturen von bis zu 28 Grad, in Hamburg bis zu 34 Grad voraus. In der Nacht zum Montag ziehen bei rund 17 Grad gebietsweise Wolken auf und auch Gewitter sind möglich.