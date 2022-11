Mit einem sonnigen Herbsttag startet der Norden am Samstag ins Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte (DWD), steigen die Temperaturen in Schleswig-Holstein und Hamburg auf maximal zwölf Grad. Die Sonne wechselt sich teilweise mit Wolken ab und nördlich des Kanals kann es auch regnen. In der Nacht zum Sonntag kühlt es dann auf neun bis sechs Grad ab, an der Nordsee wird es windig mit vereinzelten Sturmböen.