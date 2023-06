Zur Mitte der Woche ist das Wetter im Norden des Landes sonnig - und es bleibt trocken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Mittwoch Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad. In der Früh ist es zunächst streckenweise neblig und im Nordwesten noch wolkig. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 6 bis 10 Grad ab. Niederschläge werden nicht erwartet. Den Rest der Woche über soll das Wetter laut den Vorhersagen der Meteorologen mit Temperaturen von 22 bis 27 Grad am Tag größtenteils ähnlich bleiben.