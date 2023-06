Sonnenschein und hohe Temperaturen werden am Wochenende in Schleswig-Holstein und Hamburg erwartet. Dazu bleibt es durchgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag werden zunächst Höchstwerte von 22 Grad auf Sylt, 26 Grad in Flensburg und 29 Grad in Hamburg erreicht. Ab abends ist an der Ostsee zudem mit Windböen zu rechnen.

Auch am Samstag wird es an der Küste windig. Ansonsten erwartet der DWD für den Tag Höchsttemperaturen um 24 Grad an der See und 27 Grad in Hamburg und Holstein. Weiterhin sonnig bleibt es am Sonntag. An der Ostseeküste wird es dann zwischen 21 und 25 Grad und in Hamburg bis zu 29 Grad warm. Nachts kühlt es sich dabei immer noch deutlich ab, bei Tiefstwerten um 12 Grad.

