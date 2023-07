Langanhaltende und ergiebige Regenfälle haben am Montag in Hamburg zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Vor allem im Westen der Stadt habe man überspülte Straßen vollgelaufene Keller leerpumpen müssen, teilte die Feuerwehr mit. Am späten Nachmittag liefen demnach noch rund 40 Einsätze von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Insgesamt seien daran rund 200 Feuerwehrleute beteiligt.