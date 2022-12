Ein Sturmtief nördlich der Britischen Inseln zieht ostwärts und bringt starken Wind und Böen nach Schleswig-Holstein und Hamburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, werden ab Vormittag auf Helgoland erste Windböen mit 55 Kilometer pro Stunde erwartet. Am Nachmittag folgen stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometer pro Stunde. An der Nordsee werden vereinzelte Sturmböen mit bis zu 75 Kilometer pro Stunde erwartet. Im Landesinneren weht mäßiger bis frischer Wind. Abends nimmt der Wind im Binnenland wieder ab, an den Küsten bleibt es stürmisch. Erst am Donnerstag soll der Wind nach Prognosen des DWD wieder abnehmen.