Zum Start der neuen Woche bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein ungemütlich. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Montag mit vielen Wolken und einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad. Es kann zu schweren Sturmböen kommen, insbesondere auf den nordfriesischen Inseln werden Böen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet. Am Dienstag sollen die Schauer laut DWD andauern, es bleibt wechselnd bis stark bewölkt. Auch die Sturmböen bleiben weiten Teilen Norddeutschlands am Dienstag erhalten. Erst für den Start der folgenden Woche werden höhere Temperaturen und weniger Niederschläge vorhergesagt.