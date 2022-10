Im Norden beginnt die Woche mit einem Mix aus Sonne, Wolken, Sturmböen und kurzen Gewittern. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Montag in Hamburg und Schleswig-Holstein ein Wechsel von Sonne und Wolken zu erwarten. Bis in die Nacht hinein kann es stellenweise schauern oder kurz gewittern. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 15 Grad auf Sylt und knapp 20 Grad in Hamburg. Der Wind weht dabei mäßig bis frisch aus Südwest. An den Küsten sind vereinzelt Sturmböen bis Windstärke neun möglich.