Ein Sturmtief über der Norwegischen See sorgt in Schleswig-Holstein und Hamburg am Donnerstag für windiges Wetter. An der Nordsee ist zeitweise mit stürmischen Böen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei maximal acht Grad auf Sylt und elf Grad in Hamburg bleibt es tagsüber stark bewölkt und regnerisch. Regen und Wolken ziehen sich bis in die Nacht zum Freitag. Die Temperaturen sinken dann auf bis zu sechs Grad.