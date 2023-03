In Hamburg hat es geschneit und besonders in Harburg ist viel Schnee vom Himmel gekommen. Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg streue seit dem frühen Montagmorgen mit etwa 110 Einsatzkräften viele Radwege, Straßen und Fußgängerüberwege, teilte die Stadtreinigung am Montag mit. Nach Angaben der Verkehrsleitstelle Hamburg haben die Witterungsverhältnisse bisher den Verkehr nicht auffällig beeinträchtigt. 20 Fahrzeuge der Stadtreinigung sind unterwegs, um die Straßen zu kontrollieren. Fußgängerwege müssen eigenständig durch Anwohner gestreut werden.