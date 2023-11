Schnee, Glätte und Minusgrade: Der Winter hält im Norden Einzug. Doch die weiße Pracht erfreut nicht alle: Auf den Straßen sorgt das Wetter für zahlreiche Unfälle.

Schneefall und Glätte haben am frühen Mittwochmorgen zahlreiche Unfälle in Schleswig-Holstein verursacht. Zumeist ist es bei Blechschäden geblieben, wie die Polizeidirektionen im Land mitteilten. Es gab aber auch mehrere Verletzte.

Die Autobahnen waren ebenfalls betroffen. So war auf der A7 in Richtung Norden auf Höhe der Raststätte Holmmoor ein Transporter in die Mittelschutzleitplanke gefahren. In der Folge habe es durch den Rückstau einen weiteren Unfall gegeben, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Nach bisherigem Kenntnisstand sei ein Mensch leicht verletzt worden. Außerdem ist zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug in die Leitplanke gefahren, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Dort gab es zunächst eine Vollsperrung.

Insgesamt rückte die Polizei im Kreis Segeberg 40 Mal witterungsbedingt aus. Davon waren sechs Einsätze auf der A7, zwei auf der A20 und einer auf der A21. Im Kreis Pinneberg gab es den Angaben zufolge insgesamt zehn Einsätze, darunter den auf der A7 bei Holmmoor und zwei auf der A23. Es blieb zumeist bei Sachschäden.

Auf der A1 in Richtung Norden kam es gegen 9.00 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) zu einem Unfall, bei dem ein Streifenwagen, ein Auto und ein Lastwagen beteiligt waren, wie die Polizei Lübeck mitteilte. Der Streifenwagen sicherte einen Unfall, der zwei Stunden zuvor passiert war, als ein Auto auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen den Streifenwagen fuhr. Der Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit den beiden anderen Fahrzeugen jedoch nicht verhindern. Zwei Polizistinnen sowie die Beifahrerin in dem Auto wurden leicht verletzt. Insgesamt zählte die Polizei in Ostholstein seit Mitternacht 29 Unfälle, in der Hansestadt Lübeck waren es acht.

Im nördlichen Landesteil hat es nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg seit Dienstagabend bis Mittwochmorgen 52 wetterbedingte Einsätze gegeben. Die meisten Unfälle passierten demnach im Kreis Schleswig-Flensburg. In Meyn und Selk wurden bei Unfälle zwei Menschen leicht verletzt, zwei weitere in Rabenkirchen-Faulück bei Kappeln.

Auch im Bereich der Polizeidirektion Kiel wurden zahlreiche Unfälle registriert. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr verzeichnete die Regionalleitstelle Kiel mehr als 63 Unfälle. Zumeist kamen Fahrzeuge von der glatten und verschneiten Fahrbahn ab und rutschten in Gräben oder Leitplanken. Auch mehrere Lastwagen stellten sich demnach quer, so dass teilweise Straßenabschnitte, Bundesstraßen und Autobahnen vorübergehend gesperrt werden mussten. In den meisten Fällen blieb es aber bei Blechschäden.

Im öffentlichen Nahverkehr gab es ebenfalls Einschränkungen. In Flensburg wurde der Stadtbusverkehr am Dienstagabend witterungsbedingt bis Betriebsschluss weitestgehend eingestellt, wie das Unternehmen AktivBus mitteilte. Am Mittwochmorgen fuhren die Busse wieder. Aufgrund der Straßen- und Witterungsbedingungen kommt es demnach auf allen Linien allerdings zu teils starken Verspätungen. Auch in anderen Städten wie Kiel und Lübeck gab es Einschränkungen.

