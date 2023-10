Nach einem windigen, regnerischen Donnerstagmorgen lockert sich das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg im Tagesverlauf auf. Der Regen zieht bis zum Mittag in Richtung Süden ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Danach bleibt es bei Höchsttemperaturen um 18 Grad meist trocken. An den Küsten ist anfangs mit stürmischem Nordwestwind zu rechnen, der tagsüber jedoch auch wieder abflaut. In der Nacht zum Freitag soll es dann zeitweise klar und zeitweise regnerisch werden. Dabei sinken die Temperaturen auf bis zu 10 Grad.