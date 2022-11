In Hamburg und Schleswig-Holstein besteht am Dienstagmorgen bis in den Vormittag hinein stellenweise die Gefahr von Glätte durch Eisregen. Am Morgen ist es zunächst stark bewölkt und es gibt Regen, der auch in Schnee übergehen kann, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gegen Mittag lockert es auf und der Regen lässt nach. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad und es weht schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker Wind.