Am Dienstag kann auch in Hamburg eine Teil-Sonnenfinsternis beobachtet werden - falls das Wetter mitspielt. Das Planetarium der Hansestadt begleitet das Himmelsphänomen nicht nur mit einem erklärenden Livestream. Es tut auch etwas für den Schutz der Augen.

Wenn sich am Dienstagmittag der Mond teilweise vor die Sonne schiebt, können mit viel Glück auch die Menschen in Hamburg die partielle Sonnenfinsternis beobachten. Das Planetarium Hamburg rät in dem Zusammenhang dringend dazu, die eigenen Augen mit einer entsprechenden Brille zu schützen. Eine normale Sonnenbrille reiche dafür keinesfalls, teilte das Planetarium mit. Gleichzeitig macht es in dem Zusammenhang interessierten Himmelsguckern ein kostenloses Angebot: Rund 1000 Menschen können sich am Dienstagmorgen, ab 10.00 Uhr, eine kostenlose Schutzbrille im Foyer des Sternentheaters abholen.

Zudem will das Planetarium zwischen 11.11 Uhr und 12.30 Uhr einen kostenlosen Live-Stream zur teilweisen Sonnenfinsternis senden. Darin wollen Expertinnen und Experten des Hauses das Naturphänomen kommentieren und alles Wichtige dazu erklären. Das sei dank der Technik im Planetarium auch bei Regenwetter möglich. Bei zu starker Bewölkung werde auf Bilder weiterer Teleskope beziehungsweise Echtzeit-Simulationen der partiellen Sonnenfinsternis zurückgegriffen. Der Deutsche Wetterdienst hat für Dienstag Auflockerungen, öfter aber auch starke Bewölkung und Schauer angesagt.

Die partielle Sonnenfinsternis dauert den Sternfreunden Deutschland zufolge zwei Stunden und ist in ganz Mitteleuropa zu sehen - so denn das Wetter mitspielt und keine Wolken die Sicht versperren. Die letzte partielle Sonnenfinsternis war in Mitteleuropa im Juni vergangenen Jahres zu sehen, die nächste wird es hier erst Ende März 2025 geben.

Je nach Standort wird der Mond am Dienstag zwischen rund 20 und mehr als 30 Prozent des Sterns im Zentrum unseres Sonnensystems verdecken, wie es weiter hieß. In der Hansestadt wird die maximale Bedeckung um 12.09 Uhr erreicht, wie das Planetarium ergänzte.

Eine Sonnenfinsternis ist ein seltenes Ereignis, weil dafür mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Sie kann nach Angaben der Sternfreunde nur bei Neumond eintreten und wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht. Durch die Neigung der Mondbahn ziehe dieser aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse gebe es jährlich irgendwo auf der Erde.

Live-Stream des Planetariums Hamburg zur Sonnenfinsternis auf Facebook Live-Stream des Planetariums Hamburg zur Sonnenfinsternis auf Youtube Infos des Hamburger Planetariums zur Sonnenfinsternis als pdf