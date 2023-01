Eine bislang unbekannte Schlupfwespen-Art hat ein Insektenexperte in Schleswig-Holstein entdeckt. Der Insektenkundler Lennart Bendixen war in seinem wildbunten Garten in Mohrkirch bereits im Mai 2020 auf diese neue Art aufmerksam geworden, wie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Freitag berichtete. Gut zweieinhalb Jahre habe der umfangreiche Prüfprozess gedauert. Die neue Art wurde nach der Straße benannt, in der Bendixen die Insektenart entdeckte. Der Name lautet Campodorus paradiesensis.