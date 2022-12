Wer in Schleswig-Holstein ein genossenschaftliches und selbstverwaltetes Wohnprojekt plant, kann ab Januar einen Landeszuschuss aus einem neuen Gründungsfonds beantragen. Bis zu 15.000 Euro gibt es, um in der Startphase Fachwissen und unabhängige Sachverständigenleistungen einzuholen, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Dazu könnten gutachterliche Tätigkeiten, Voruntersuchungen und Konzepte zur Organisationsstruktur ebenso gehören wie Expertisen zu betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragestellungen. Auf diese Weise könnten Entscheidungsprozesse und die Projektentwicklungszeit deutlich beschleunigt werden.