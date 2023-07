SPD will mehr Hilfen für Mieter im Norden

Erneuter Vorstoß der Opposition für Wohnungsmieter: Die SPD im Landtag fordert von der Regierung wirksame Entlastungen. Über den Antrag soll das Parlament nach der Sommerpause beraten.

Angesichts steigender Kosten hat die SPD von der schwarz-grünen Landesregierung Hilfen für Wohnungsmieter im Norden gefordert. "Die Landesregierung muss jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um Menschen zu entlasten", sagte der SPD-Wohnungspolitiker Thomas Hölck. Nach der Sommerpause soll der Landtag über einen Antrag des Sozialdemokraten über die Begrenzung von sogenannten Index- und Staffelmieten beraten.

"Die Lage am Wohnungsmarkt spitzt sich infolge der aktuellen hohen Inflation weiter zu", sagte Hölck. Das mache sich nicht nur an steigenden Energiekosten, sondern auch bei Mieten bemerkbar. "Dadurch werden insbesondere Haushalte mit geringerem Einkommen und Familien mit Kindern zunehmend belastet." Die von der Landesregierung angekündigte Wiedereinführung der Kappungsgrenzenverordnung für die angespannten Wohnungsmärkte in Schleswig-Holstein müsse auch Index- und Staffelmieten berücksichtigen.