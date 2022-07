Zwei Wochen nach ihrem dritten Platz beim Grand-Slam-Turnier in der Mongolei kämpft Judoka Miriam Butkereit vom TSV Glinde in Budapest erneut um einen Podestplatz. Die aktuelle Weltranglisten-Zwölfte in der Klasse bis 70 Kilogramm ist am Samstag in der «Papp László»-Arena gefordert. Zum deutschen Aufgebot gehört auch die Hamburgerin Mascha Ballhaus vom TH Eilbeck, die in der Klasse bis 52 Kilogramm (Freitag) antritt. Die Auslosung erfolgt am Donnerstag.