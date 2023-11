Weihnachtssterne wachsen in einem Gewächshaus. Foto

Die Tage sind kurz, oft grau und verregnet. Da holen sich viele Menschen gerne ein bisschen Farbe in ihre Wohnungen. Bei Weihnachtssternen behauptet sich ein Klassiker gegen neue Trends.

In Schleswig-Holstein beginnt langsam die Saison der Weihnachtssterne. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer werden kleinere Pflanzen beliebter, die auch als Tischdekoration verwendet werden können. Bei den Farben sei mit mehr als 80 Prozent Anteil immer noch Rot dominierend. Aber auch Kombinationen warmer Farben wie Braun, Grün und Beige mit Weiß und Grautönen liege im Trend, teilte die Kammer am Donnerstag mit.

Zu Beginn der Saison stehen den Angaben zufolge oft weiße oder rosa Christsterne in den Gärtnereien im Mittelpunkt. Auch herbstliche Farbtöne wie Lachs, Zimt oder Apricot werden angeboten. Die Farben passten gut zu herbstlichen Kürbisdekorationen.

In Schleswig-Holstein produzierten nach Zahlen des Statistikamts Nord zuletzt 26 Gärtnereien rund 433.000 Weihnachtssterne im Jahr. Der Schwerpunkt liegt im Kreis Segeberg mit drei Viertel der Gesamtmenge. Die Produktion benötigt nach Angaben der Landwirtschaftskammer heute deutlich weniger Energie als noch vor 20 Jahren. Die Pflanzen kämen mit weniger Wärme aus. In diesem Jahr habe sich auch der helle und warme September günstig ausgewirkt. Die Hochblätter der Weihnachtssterne bekommen ihre Farbe, sobald über zehn bis zwölf Wochen in den Nächten ungestörte Dunkelheit herrscht.

Die Produzenten in Schleswig-Holstein bereiten ihre Pflanzen aktuell für den Verkauf vor und transportieren sie auf kurzen Wegen in die Läden, so die Landwirtschaftskammer.