Wegen eines Feuers in einer Lagerhalle für Futtermittel in Westerhorn (Kreis Pinneberg) ist am Montag der Zugverkehr auf der nahe gelegenen Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster vorübergehend unterbrochen worden. Zeitweise seien 170 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes.

Der Brand war am Vormittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Um an die Brandnester zu gelangen, musste die Halle teilweise eingerissen werden. Das Gebäude wurde durch das Feuer insgesamt schwer beschädigt. Am Nachmittag dauerten nur noch Nachlöscharbeiten an.

Die Deutsche Bahn ließ wegen des Brandes die Haltestelle Dauenhof vorübergehend sperren. Sie bat Reisende, zwischen Neumünster und Hamburg über Bad Segeberg sowie zwischen Kiel und Hamburg über Lübeck auszuweichen. Am Nachmittag lief der Verkehr nach Angaben einer Sprecherin wieder normal.