Ob im Bereich für Kinder und Familien, für Nachhaltigkeit oder Digitales - schon vor dem eigentlichen Tag der Deutschen Einheit lockt das Bürgerfest in Hamburg Menschenmassen an. Warum kommen sie? Und welche Stände und Attraktionen sind besonders beliebt?

Egal in welche Straße man rund um Rathaus und Binnenalster blickt: Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg hat bereits am ersten Tag der Feierlichkeiten zahlreiche Menschen angezogen. Offizielle Zahlen zum Besucherandrang gab es am späten Montagnachmittag noch nicht. Doch wer vor Ort war, merkte schnell, dass es sehr voll war. Bei warmem Wetter ging es inmitten der Menschenmassen oft nur langsam voran, Jung und Alt tummelten sich zwischen Imbissständen, Konzertbühnen und Info-Pavillons.

"Die längste Schlange gab es bei den Thüringer Bratwürsten", berichtete Eike Kramp aus Hamburg. Die 79-Jährige lief mit ihrem Mann die Ländermeile in der Mönckebergstraße ab, in der sich die anderen 15 Bundesländer präsentieren. "Für mich sind das zu viele Leute", stellte sie dabei fest. Unter anderem mit regionalen Spezialitäten und Musik scheint die Ländermeile viele Besucher des Festes anzulocken. Die 35-jährige Michaela Fuchs sah sich das Bundesland an, aus dem sie herkommt. "Rheinland-Pfalz war total toll, es gab heimatverbundene Getränke", erzählte sie. Sie habe Rieslingschorle aus einem Dubbeglas getrunken, einem Gefäß für einen halben Liter Wein oder Weinschorle, das es sonst nicht in Hamburg gebe.

Neben der Ländermeile wimmelte es auch am Jungfernstieg vor der schwimmenden Alsterbühne des NDR vor Menschen, die Konzerten lauschten. "Es ist sehr voll, aber die Stimmung scheint toll zu sein", sagte Heike Müller, die extra aus der Nähe von Husum in Schleswig-Holstein angereist war. "Das Wetter ist toll, also spielt alles mit."

Kleine Besucherinnen und Besucher waren etwa mit bunten Stiften und Sesamstraße-Malbüchern im Bereich für Kinder und Familien anzutreffen. Im Bereich für Nachhaltigkeit hatten sie zudem viel Spaß dabei, mit Gießkannen Stadtbäume am Neuen Jungfernstieg zu wässern.

Während viele den ersten Tag des Bürgerfests mit Bier und dem Ausblick auf die Binnenalster genossen, kamen auch einige, um sich über die Verfassungsorgane zu informieren. Rund um das Rathaus präsentieren sich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sowie das Bundesverfassungsgericht. Der 22-jährige Geschichtsstudent Neil Filler hörte sich dort ein Gespräch der SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, mit Zeitzeugen an. "Ich bin hier, weil ich mich im Studium schon sehr für Demokratie und Demokratiegeschichte interessiere", sagte er.

