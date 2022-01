Hamburg Towers: Durch Corona «erheblicher Mehraufwand»

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers beklagt einen großen organisatorischen Aufwand aufgrund der verschärften Corona-Regeln in der Hansestadt. Ihre Heimspiele kann die Mannschaft nur noch vor maximal 200 Zuschauern unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung austragen. «Wir stehen jetzt vor einem erheblichen Mehraufwand. Zunächst müssen alle gekauften Tagestickets rückabgewickelt werden. Dann müssen wir eine Lösung für unsere knapp 1000 treuen Dauerkarteninhaber und Sponsoren finden», sagte Geschäftsführer Jan Fischer.

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers beklagt einen großen organisatorischen Aufwand aufgrund der verschärften Corona-Regeln in der Hansestadt. Ihre Heimspiele kann die Mannschaft nur noch vor maximal 200 Zuschauern unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung austragen. «Wir stehen jetzt vor einem erheblichen Mehraufwand. Zunächst müssen alle gekauften Tagestickets rückabgewickelt werden. Dann müssen wir eine Lösung für unsere knapp 1000 treuen Dauerkarteninhaber und Sponsoren finden», sagte Geschäftsführer Jan Fischer.

Die neue Verordnung gilt von Montag an für vier Wochen. Betroffen sind die Bundesliga-Heimspiele gegen Syntainics MBC aus Weißenfels (14.1.) und Ratiopharm Ulm (29.1.). Im Eurocup stehen in dieser Zeit die Heimpartien gegen Ankara (11.1.) und Badalona (26.1.) an.

«Wir haben unseren treuesten Unterstützern versprochen, dass, wenn es zu einer deutlichen Reduzierung der Maximalkapazität der Arena kommt, sie die Ersten sind, die Zugang zu unseren Heimspielen erhalten», sagte Fischer. Es erhalten nur noch Doppelt-Geimpfte und Genesene mit einem Testzertifikat Zutritt. Selbsttests sind nicht zugelassen. Ausgenommen von der Testpflicht sind geboosterte Zuschauer.