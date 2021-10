Hamburg Towers bezwingen starken Aufsteiger Heidelberg

Die Hamburg Towers haben ihren vierten Saisonsieg in Serie in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Am Freitagabend setzte sich das Team von Trainer Pedro Calles in der Inselparkhalle gegen den als Tabellenzweiten angereisten Aufsteiger MLP Academisc Heidelberg mit 81:75 (36:31) durch. Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar (21). Der unter der Woche neu verpflichtete Ray McCallum kam zu knapp vier Minuten Einsatzzeit, blieb aber ohne Korberfolg.

Die Hamburger starteten schwach in ihr sechstes Punktspiel und lagen schnell 0:6 hinten. Bis kurz vor der Halbzeitpause sollte sich dann aber eine offene Partie entwickeln, wobei die Towers nach einem 29:31-Rückstand fast fünf Minuten lang keinen Korb mehr zuließen, selbst aber sieben Punkte erzielten.

Im zweiten Durchgang konnten sich die Gastgeber vorerst jedoch nicht weiter absetzen und mussten zwischenzeitlich sogar den Ausgleich hinnehmen. Erst Mitte des Schlussviertels wuchs der Vorsprung dann auf elf Punkte an. Dennoch sollte es am Ende wieder spannend werden. Schließlich konnte Maik Kotsar aber für die entscheidenden Punkte sorgen.