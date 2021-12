Hamburg Towers gewinnen zweites Eurocup-Spiel in Folge

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat sein letztes Spiel des Jahres im Eurocup gewonnen. Die Mannschaft um Nationalspieler Justus Hollatz setzte sich am Mittwochabend gegen den italienischen Verein Dolomiti Energia Trento mit 99:90 (46:40) durch. Für die Norddeutschen war dies nach dem überraschenden Triumph gegen das russische Top-Team Lokomotiv Kuban Krasnodar bereits der zweite Eurocup-Sieg in Folge. Insgesamt gewannen die Towers drei ihrer ersten acht Spiele im europäischen Wettbewerb.

Die Towers erwischten einen guten Start in die Partie, führten nach dem ersten Viertel mit zwei Punkten und gingen mit sechs Punkten Vorsprung in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel war Trento allerdings effektiver und verbuchte zehn Punkte mehr als die Hamburger, so dass die Gastgeber aus dem Norden von Italien mit einem 70:66 in das letzte Viertel gingen. Im vierten Spielabschnitt profitierten die Hamburger von ihren Ballgewinnen und drehten die Partie erneut zu ihrem Vorteil. Der beste Schütze der Towers war Caleb Homesley mit 27 Punkten.

Das nächste Spiel im Eurocup findet am 11. Januar in Hamburg gegen den türkischen Verein Turk Telekom Ankara statt. In der Bundesliga steht das nächste Spiel bereits am 26. Dezember gegen die Gießen 46ers an.