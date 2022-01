Hamburg Towers unterliegen Meister Alba Berlin mit 80:88

Die Hamburg Towers haben ihren Hauptrunden-Erfolg aus dem Vorjahr gegen Alba Berlin nicht wiederholen können. Mit 80:88 (46:41) unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles dem Titelverteidiger am Sonntagabend in der Inselparkhalle. Nach ihrer fünften Niederlage in der 13. Bundesliga-Partie verloren die Towers-Basketballer zudem Boden im Kampf um die Playoff-Ränge. Bester Werfer der Hanseaten war Jaylon Brown (22). Bereits am Mittwoch (19.00 Uhr) empfangen die Towers dann Brose Bamberg in Wilhelmsburg.

Die Hamburger lagen kurz vor Ende des ersten Viertels mit 24:20 vorn, gestatteten den Berlinern dann aber sechs Punkte in Folge. Alba indes konnte sich anschließend nicht weiter absetzen und bis kurz vor der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. Dass die Hanseaten schließlich mit einer 46:41-Führung in die Kabine gehen konnten, lag zu großen Teilen an Caleb Homesley, der in den ersten 20 Minuten 15 Punkte beisteuerte.

Das dritte Viertel ging nach Punkten zwar wieder an die Gäste, doch die Towers behaupteten zumindest die Führung. Diese war nach einer 7:0-Serie von Alba zu Beginn des Schlussabschnitts dann jedoch schnell passé. Berlin dominierte fortan das Geschehen und kam am Ende zu dem ungefährdeten Erfolg.