Bei einem Unfall auf der Autobahn A261 nahe dem Dreieck Hamburg-Südwest ist am Mittwoch der Fahrer eines Autotransporters ums Leben gekommen. Der Fahrer sei an einem Stauende in Richtung Hamburg mit seinem Fahrzeug auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer dieses Lastwagens sei schwer verletzt worden. Der Sattelzug habe sich auf einen dritten Lastwagen geschoben, dessen Fahrerin leichte Verletzungen erlitt.