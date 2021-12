Hamburg verschärft Corona-Regeln bei Demonstrationen

In Hamburg muss bei Demonstrationen künftig Maske getragen werden. Ferner würden Maßnahmen vorbereitet, um Sicherheit, Ordnung und Infektionsschutz bei Versammlungen sicherzustellen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Hintergrund sind Demonstrationen von Tausenden meist unmaskierter Corona-Skeptiker an den vergangenen Wochenenden.

In Hamburg muss bei Demonstrationen künftig Maske getragen werden. Ferner würden Maßnahmen vorbereitet, um Sicherheit, Ordnung und Infektionsschutz bei Versammlungen sicherzustellen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Hintergrund sind Demonstrationen von Tausenden meist unmaskierter Corona-Skeptiker an den vergangenen Wochenenden.