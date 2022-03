Hamburger Michel setzt für Spenden auf echte Michel-Groschen

In der Corona-Pandemie ist Hamburgs berühmteste Kirche - der Michel - von der bundesweiten Solidarität überrascht worden. Nun setzt das Team weiter auf diese Verbundenheit und hat sich eine neue Aktion zum Spendensammeln ausgedacht. Dabei spielt Silber eine besondere Rolle.

Zu Beginn der Corona-Pandemie musste der Hamburger Michel SOS funken: Weil die Touristen ausblieben, fehlte jede Menge Geld. Mit der kreativen Aktion «Rettungsringe» konnte Hamburgs berühmteste Kirche ihr Überleben sichern. Mehrere Hunderttausend Euro an Spenden konnten so eingesammelt werden. Nun will das Michel-Team erneut an die Verbundenheit appellieren. Statt einer Patenschaft für den Rettungsring eines berühmten Bootes und einen virtuellen Michel-Groschen gibt es die Münze diesmal als Dankeschön zum Anfassen. «Wir haben sie jetzt drucken lassen und sie werden uns quasi aus den Händen gerissen», sagte Michael Kutz, Geschäftsführer der Stiftung St. Michaelis, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg über die neuen Münzen.

Das Besondere an der Münze: Sie ist auch aus echtem Michel-Silber. «Das ist der Rest aus unserer Tafelsilber-Sammelaktion. Auch der wird nun für die Groschen genutzt.» Aus den Silberspenden von mehr als 400 Michel-Freunden wurden 2019 15 neue Abendmahlskelche hergestellt. Die Verarbeitungsreste wurden nun für den Michel-Groschen eingeschmolzen. Das kleine Geldstück aus Silber oder Kupfer ist im Dezember eigens geprägt worden und wird seit Februar an Menschen abgegeben, die regelmäßig spenden wollen und dabei mindestens 438 Euro beziehungsweise 219 Euro im Jahr geben. 800 Münzen wurden geprägt, rund 100 sind Kutz zufolge schon vergeben worden.

Wer auch eine haben möchte, muss nicht unbedingt zu den Ersten gehören. Der Michel-Groschen als Dankeschön für regelmäßige Spender ist - anders als die Aktion «Rettungsringe» - keine einmalige Sache. «Das ist auf Dauer angelegt.»

Auch in 2022 geht Kutz für den Michel von einem Spendenbedarf von rund 500.000 Euro aus. In der Pandemie-Zeit war der Michel von der enormen Spendenbereitschaft und der Verbundenheit vieler mit der Kirche am Hafen durchaus überrascht worden, sagte Kutz.

Im Frühjahr 2020 hatte der Michel die Aktion «Rettungsringe» ins Leben gerufen, um trotz ausbleibender Touristen die Kirche öffnen sowie Gottesdienste und kostenlose Angebote wie den Türmer, die Orgelmusik in der Mittagsandacht und die Michel-Küster aufrechterhalten zu können. 820.000 Euro sind im Rahmen der 18-monatigen Aktion von 1900 Spendern zusammengekommen. Insgesamt flossen in 2020 und 2021 1,26 Millionen Euro an Spendengeldern an den Michel. «Das war sehr emotional und erfüllt uns bis heute», so Kutz. Diese Erfahrung habe gezeigt, viele Menschen fühlten sich mit der Hafenkirche eng verbunden. «Das ist der eigentliche Schatz des Michel.»