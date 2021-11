Hamburger SV gewinnt Test gegen FC Nordsjaelland mit 7:4

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat mit einem hohen Testspielsieg Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben getankt. Gegen den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland gab es für die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Donnerstag ein 7:4 (3:2). Miro Muheim (6./45. Minute), Moritz Heyer (11.), David Kinsombi (59.), Robin Meißner (70.) und Robert Glatzel (72./87., Foulelfmeter) erzielten die Hamburger Tore. Für den Zehnten der dänischen Superliga waren Yannick Agnero (4.), Lasso Coulibaly (19./64.) und Adamo Nagalo (79.) erfolgreich.

In Abwesenheit der U-Nationalspieler sowie der Stammkräfte Sonny Kittel, Jonas Meffert und Jonas David schickte Walter eine mit zahlreichen Nachwuchskräften verstärkte Mannschaft auf das Feld. So stand der U19-Kapitän Elijah Krahn die gesamte Zeit auf dem Feld. Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Hamburger am 20. November (13.30 Uhr/Sky). Zu Gast im Volkspark ist dann der Tabellenzweite Jahn Regensburg.