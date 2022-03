Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat in einem Testspiel wieder einmal seine zwei Gesichter gezeigt. Nach einem 0:5-Pausenrückstand kam der HSV am Donnerstag dank einer klaren Steigerung in der zweiten Halbzeit noch zu einem 4:5 (0:5) gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF. Torjäger Robert Glatzel traf dreimal für das Team von Trainer Tim Walter, einmal davon per Foulelfmeter. Zudem war der dänische Leihspieler Mikkel Kaufmann erfolgreich. Selbst ein 5:5 wäre am Ende möglich gewesen.

Allerdings drehte der Zweitliga-Sechste HSV in dem wegen des spielfreien Wochenendes vereinbarten Testmatches erst auf, als die Mannschaft nach einer grottenschlechten ersten Halbzeit bereits vermeintlich aussichtslos hinten lag. Erfolgreichster Torschütze für den Siebten der dänischen Superliga war Tobias Bech mit zwei Treffern. Zudem trafen Nicolas Bürgy, Alassana Jatta und Lars Kramer.