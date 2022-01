Hamburgs Corona-Inzidenz steigt auf 2197,0: 6207 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg steigt weiter. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Samstag mit 2197,0 an - nach 2173,7 am Freitag und 1767,2 vor einer Woche.

Insgesamt wurden binnen eines Tages 6207 Fälle neu erfasst - 1257 weniger als am Freitag, aber 443 mehr als vor einer Woche. Damit haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 mindestens 247.559 Menschen infiziert - davon gelten 149.400 nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen stieg demnach um 8 auf 2110.

Auf Basis einer anderen Berechnungsmethode gab das RKI am Samstag für Hamburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1747,2 an. Hamburg hat damit hinter Berlin (1846,0) die bundesweit zweithöchste Inzidenz.

Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser wurden am Samstag (Stand 12.05 Uhr) laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und- Notfallmedizin (Divi) 77 Covid-19-Patienten behandelt, ein Mensch weniger als am Vortag. 43 von ihnen mussten invasiv beatmet werden, einer mehr als am Vortag. Die Gesundheitsbehörde gab die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt (Stand Freitag) mit 533 an - 32 mehr als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten stieg demnach von Donnerstag auf Freitag um zehn von 65 auf 75.

81,1 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sind laut RKI mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben demnach 79,3 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 50,7 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner.